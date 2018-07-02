"Пять звезд" и обзор усилителя Marantz PM-10 от журнала What Hi-Fi

2 июля 2018, 8:19

В представлении большинства ярых hi-fi пуристов, полноценный усилитель должен состоять, как минимум, из трех частей - предусилителя и пары моноблочных усилителей мощности...



Такая конструкция имеет отдельные источники питания для каждой секции, что позволяет минимизировать взаимные помехи между ними. Если вкратце, то использование трех таких компонентов (или более) положительно влияет на качество звука, но не всегда приемлемо для вашего кошелька и для свободного места в вашей комнате для прослушивания.





Принимая во внимание тот факт, что даже самые убежденные аудиофилы не обязательно хотят заставлять всю комнату аудиоаппаратурой, в Marantz решили пойти по-другому пути и предложить покупателям свой референсный однокорпусный усилитель PM-10.



Функционал



Хотя PM-10 и является интегрированным усилителем, внутри он имеет максимально раздельный дизайн. Секция усилителя мощности организована в виде моноблока, каналы независимы друг от друга и имеют выделенные источники питания.



Предусилитель также имеет собственный источник питания, и пришлось хорошо поработать, чтобы свести к минимуму нежелательное взаимодействие между разными секциями. Все, что объединяет отдельные части сигнальной цепи, это корпус и единый сетевой кабель.



У однокорпусной конструкции, конечно, имеются свои недостатки, в первую очередь это отвод тепла, тем более, что в Marantz хотели, чтобы PM-10 обладал достаточной мощностью для управления широким диапазоном колонок. Тем не менее, уровень нагрева остается приемлемым. Усилитель способен выдавать 200 Вт на канал при 8 Ом и, что еще более впечатляюще, 400 Вт при 4 Ом. Высокая выходная мощность достигается благодаря мостовому включению усилителей мощности.



PM-10 имеет полностью балансную аналоговую схему предусилителя. Такая конструкция помогает снизить уровни шума, но при этом повышает стоимость аппарата за счет увеличения количества элементов в сигнальном тракте. Вот почему она используется только в дорогих устройствах. В отличие от секций усилителя мощности, на схему предусилителя питание подается от традиционного линейного источника питания.