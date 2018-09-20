Marantz отмечает 40-летний юбилей выпуском лимитированной серии KI Ruby

20 сентября 2018, 9:15

Marantz отмечает 40-летний юбилей сотрудничества с бренд-амбассадором компании Кеном Ишивата (Ken Ishiwata) и представляет лимитированную серию особых компонентов KI Ruby: SACD/CD-плеер SA-KI Ruby и усилитель PM-KI Ruby, которые будут выпущены ограниченным тиражом в 1000 единиц каждой модели. Отмеченные выгравированным автографом Кена Ишивата на верхней части фронтальной панели, новые компоненты спроектированы и настроены командой, возглавляемой Кеном Ишивата, и призваны не только обеспечить действительно выдающийся звук, но и стать настоящими коллекционными предметами.