Marantz отмечает 40-летний юбилей выпуском лимитированной серии KI Ruby

Marantz отмечает 40-летний юбилей сотрудничества с бренд-амбассадором компании Кеном Ишивата (Ken Ishiwata) и представляет лимитированную серию особых компонентов KI Ruby: SACD/CD-плеер SA-KI Ruby и усилитель PM-KI Ruby, которые будут выпущены ограниченным тиражом в 1000 единиц каждой модели. Отмеченные выгравированным автографом Кена Ишивата на верхней части фронтальной панели, новые компоненты спроектированы и настроены командой, возглавляемой Кеном Ишивата, и призваны не только обеспечить действительно выдающийся звук, но и стать настоящими коллекционными предметами.
С того самого момента, когда в 1978 году Кен Ишивата стал частью компании, он был в центре развития неповторимого звука Marantz и возглавлял команду специалистов, ответственных за создание самых успешных продуктов компании. Он представил концепцию "Special Edition" по модификации существующих продуктов с применением еще более качественных компонентов для повышения производительности, и, конечно же, разработал линейку CD-плееров и усилителей "KI-Signature", которой долгие годы восхищались тысячи энтузиастов.
Он также путешествовал по миру, продвигая бренд Marantz во многих странах, и, благодаря своей любви к музыке и впечатляющим презентациям продукции Marantz для посетителей международных аудио событий, стал одной из самых известных фигур в мире современного high-end аудио. Совсем недавно он был во главе команды, работающей над созданием флагманского SACD/CD-плеера SA-10 и усилителя PM-10, разработанных в качестве новой референсной системы Marantz.
И вот настал черед серии KI Ruby, обе модели, которые в нее входят, спроектированы не только с учетом многолетнего опыта компании в сфере проигрывателей дисков, ЦАПов и усиления, но и с использованием разработок для устройств топовой линейки SA-10 и PM-10. Помимо исключительно высоких стандартов воспроизведения CD и SACD, проигрыватель SA-KI Ruby также имеет несколько цифровых входов, в том числе USB для подключения к компьютеру, и обрабатывает цифровое аудио с помощью уникальной 1-битовой технологии Marantz Musical Mastering MMM-stream и MMM-DAC для его преобразования в аналоговый сигнал.
Усилитель PM-KI Ruby имеет полностью аналоговый дизайн, в секции предусилителя используются фирменная технология HDAM, а дизайн переключаемого усилителя мощности, который выдает 100 Вт на канал, заимствован у флагманского усилителя PM-10. Помимо линейных входов, у PM-KI Ruby имеется недавно разработанная малошумная схема Marantz Musical Premium Phono EQ, которая работает с ММ и МС-звукоснимателями.
SA-KI Ruby: Super Audio CD-плеер с технологией Marantz Musical Mastering
Созданный на основе фирменного транспорта SACDM-3, предназначенного исключительно для аудио, плеер SA-KI Ruby объединяет более 35 лет опыта и инноваций в области цифрового звука. Новый механизм может воспроизводить SACD, CD и записи на CD-ROM или DVD-ROM, кроме того, SA-KI Ruby также оснащен асинхронным USB входом, способным обрабатывать форматы вплоть до PCM/DXD 384кГц/32бит и DSD11.2МГц. Технология Marantz Musical Mastering позволяет масштабировать все входящие цифровые сигналы в однобитовый DSD11.2МГц для обеспечения точности и чистоты.
Все цифровые входы изолированы для блокировки шумов от подключенных источников, кроме того, плеер оснащен новым выходным каскадом с технологией Marantz HDAM-SA2 и выходом с низким импедансом.
Коротко о SA-KI Ruby:
• Новый транспорт SACDM-3 для SACD, CD и CD-/DVD-ROM
• Marantz Musical Mastering апсемплинг и преобразование для абсолютной чистоты сигнала
• Изолированные цифровые входы для блокировки шумов от подключенных компонентов
• Новый аналоговый выходной каскад с HDAM-SA2 для невероятной детальности и динамики
PM-KI Ruby: чисто аналоговый усилитель с Marantz Musical Premium Phono EQ
В течение почти семи десятилетий Marantz создает превосходные усилители, и все приобретенные за это время знания отражены в новом PM-KI Ruby. Как и плеер SA-KI Ruby, он был спроектирован с нуля и настроен командой, возглавляемой Кеном Ишивата, и имеет полностью дискретный двухкаскадный дизайн, сочетающий в себе секцию предусилителя высокого разрешения с использованием технологии Marantz HDAM и собственным тороидальным трансформатором, и секцию переключаемого усилителя мощности, способного выдавать 100 Вт на канал при 8 Ом или 200 Вт на канал при 4 Ом.
Наряду с линейными входами, усилитель оснащен полученной от флагманского PM-10, инновационной схемой Marantz Musical Premium Phono EQ, предназначенной для использования с современными ММ и МС картриджами, в то время как комбинация дизайна с токовой обратной связью, недавно разработанной широкодиапазонной схемой с использованием модулей HDAM-SA3 и новым линейным управлением громкостью обеспечивают мощность, четкость и оптимальную динамику.
Коротко о PM-KI Ruby:
• 100 Вт на канал при 8 Ом, 200 Вт на канал при 4 Ом
• Полностью аналоговый дизайн со схемой Marantz Musical Premium Phono EQ для воспроизведения винила
• Полностью дискретная двухкаскадная конструкция с предусилителем высокого разрешения и переключаемым усилителем мощности
• Отдельные блоки питания предварительных и силовых каскадов для чистоты сигнала
Marantz SA-KI Ruby и PM-KI Ruby будут доступны в конце сентября 2018 года в ограниченном количестве 1000 нумерованных единиц каждой модели (500 в черном и 500 в золотом цвете) с сертификатом подлинности. Приобретать их можно отдельно по цене 3,999€, с пятилетней гарантией при регистрации по адресу www.marantz.eu/ki-ruby.