Британский фотохудожник Дэвид Ярроу назван новым амбассадором Nikon в Европе

2 мая 2018, 11:15

Компания Nikon Europe B.V. рада сообщить, что в число амбассадоров Nikon в Европе войдет всемирно известный фотограф Дэвид Ярроу (David Yarrow).Благодаря своим экспрессивным и захватывающим снимкам жизни на планете он снискал славу среди фотографов, коллекционеров и ценителей искусства. Знаковые масштабные монохромные фотографии, сделанные Дэвидом, выставлены во многих ведущих галереях и музеях по всему миру, а благодаря уникальному стилю своих снимков он стал одним из лучших фотографов дикой природы.Дэвид использует продукты Nikon вот уже 33 года. Они сопровождали его на ранних этапах карьеры, в рамках которых Дэвид работал в газете The Times и сделал знаменитый снимок Диего Марадоны во время финального матча Чемпионата мира по футболу 1986 года, и десятилетия спустя, когда Дэвид стал всемирно известным фотохудожником. В недавнем прошлом Дэвид принял непосредственное участие в выпуске фотокамеры D850.Значимое место в работе Дэвида занимают благотворительность и защита природы. С ними связан специальный проект, над которым он в качестве амбассадора Nikon сейчас работает в национальном парке Амбосели (Кения).Дэвид отмечает: «Мою карьеру фотографа нельзя назвать заурядной. Я стремлюсь к тому, чтобы мое творчество не связывали с одной профилирующей темой или специализацией. Фотография стала для меня способом скрасить обыденность жизни, она дала мне возможность оказываться в отдаленных уголках мира и снимать животных, для которых дикая природа является привычной средой обитания.Фотокамеры Nikon и объективы NIKKOR всегда играли важную роль во всех моих начинаниях. Со временем их дизайн становился все более привлекательным и эргономичным. Я не знаю больше ни одного производителя фототехники, который бы насколько хорошо понимал потребности как любителей, так и профессиональных фотографов. В наше время фотография стала настоящим искусством. Я надеюсь, что моя работа в качестве амбассадора Nikon в Европе побудит людей меньше времени уделять мобильным телефонам и чаще смотреть по сторонам. Вот для чего нужен этот проект».