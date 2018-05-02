Британский фотохудожник Дэвид Ярроу назван новым амбассадором Nikon в Европе

Компания Nikon Europe B.V. рада сообщить, что в число амбассадоров Nikon в Европе войдет всемирно известный фотограф Дэвид Ярроу (David Yarrow).
Благодаря своим экспрессивным и захватывающим снимкам жизни на планете он снискал славу среди фотографов, коллекционеров и ценителей искусства. Знаковые масштабные монохромные фотографии, сделанные Дэвидом, выставлены во многих ведущих галереях и музеях по всему миру, а благодаря уникальному стилю своих снимков он стал одним из лучших фотографов дикой природы.
Дэвид использует продукты Nikon вот уже 33 года. Они сопровождали его на ранних этапах карьеры, в рамках которых Дэвид работал в газете The Times и сделал знаменитый снимок Диего Марадоны во время финального матча Чемпионата мира по футболу 1986 года, и десятилетия спустя, когда Дэвид стал всемирно известным фотохудожником. В недавнем прошлом Дэвид принял непосредственное участие в выпуске фотокамеры D850.
Значимое место в работе Дэвида занимают благотворительность и защита природы. С ними связан специальный проект, над которым он в качестве амбассадора Nikon сейчас работает в национальном парке Амбосели (Кения).
Дэвид отмечает: «Мою карьеру фотографа нельзя назвать заурядной. Я стремлюсь к тому, чтобы мое творчество не связывали с одной профилирующей темой или специализацией. Фотография стала для меня способом скрасить обыденность жизни, она дала мне возможность оказываться в отдаленных уголках мира и снимать животных, для которых дикая природа является привычной средой обитания.
Фотокамеры Nikon и объективы NIKKOR всегда играли важную роль во всех моих начинаниях. Со временем их дизайн становился все более привлекательным и эргономичным. Я не знаю больше ни одного производителя фототехники, который бы насколько хорошо понимал потребности как любителей, так и профессиональных фотографов. В наше время фотография стала настоящим искусством. Я надеюсь, что моя работа в качестве амбассадора Nikon в Европе побудит людей меньше времени уделять мобильным телефонам и чаще смотреть по сторонам. Вот для чего нужен этот проект».
Последние новости
- Гаджеты | Сегодня, 12:45
Смартфоны Galaxy S7 и S7 edge начали получать Android 8.0 Oreo
- Железо | Сегодня, 12:15
Состоялся официальный анонс смартфона Oppo A3
- Железо | Сегодня, 11:45
Монитор BenQ SW240 для фотографов и специалистов творческих профессий
- Технологии | Сегодня, 11:15
Британский фотохудожник Дэвид Ярроу назван новым амбассадором Nikon в Европе
- Связь | Сегодня, 10:45
WizzAir объявил об открытии еще трех ежедневных рейсов - Берлин, Вена, Франкфурт
- Гаджеты | Сегодня, 10:15
Samsung Electronics представляет Galaxy A6 и A6+ с продвинутой камерой
- Бизнес | Сегодня, 9:45
SQUARE ENIX и NVIDIA объявляют о сотрудничестве
- Железо | Сегодня, 9:15
TEAMGROUP выпустила SSD-накопители T-FORCE DELTA RGB
- Железо | 27 апреля, 13:15
MSI представляет новую линейку игровых десктопов
Последние материалы
- Обзоры | Сегодня, 11:34
Belkin WeMo Switch (F7C027de): твоя первая Wi-Fi-розетка!
- Обзоры | 23 апреля, 11:53
Deepcool Neptwin White: а не замерзнет ли процессор?
- Аналитика | 22 апреля, 21:48
Мобильные новости №66: Vodafone Украина открыл Business Hub, а Киевстар запустил новые 4G-тарифы
- Аналитика | 22 апреля, 21:30
Дайджест №228: игровой смартфон ZTE Nubia Red Magic и анонс Huawei Honor 10
- Обзоры | 20 апреля, 9:57
DeepCool Smarter Black – правильная основа для твоего первого ПК
- Фотогалереи | 20 апреля, 5:43
Huawei представила первый ноутбук под брендом Honor
- Обзоры | 19 апреля, 8:57
Transcend MTE820: когда нужно быстрее!
- Аналитика | 17 апреля, 6:58
Мобильные новости №65: новые лицензии на 4G и обновление домашнего ТВ от Киевстар
- Аналитика | 17 апреля, 6:04
Дайджест №227: ноутбук Huawei Honor и официальная дата анонса флагманского LG G7 ThinQ
Популярные новости
- Гаджеты | Сегодня, 10:15
Samsung Electronics представляет Galaxy A6 и A6+ с продвинутой камерой 5.00
- Гаджеты | Сегодня, 12:45
Смартфоны Galaxy S7 и S7 edge начали получать Android 8.0 Oreo 0.00
- Железо | Сегодня, 12:15
Состоялся официальный анонс смартфона Oppo A3 0.00
- Железо | Сегодня, 11:45
Монитор BenQ SW240 для фотографов и специалистов творческих профессий 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
Британский фотохудожник Дэвид Ярроу назван новым амбассадором Nikon в Европе 0.00
- Связь | Сегодня, 10:45
WizzAir объявил об открытии еще трех ежедневных рейсов - Берлин, Вена, Франкфурт 0.00
- Бизнес | Сегодня, 9:45
SQUARE ENIX и NVIDIA объявляют о сотрудничестве 0.00
- Железо | Сегодня, 9:15
TEAMGROUP выпустила SSD-накопители T-FORCE DELTA RGB 0.00