Состоялся официальный анонс "зеркалки" Nikon D850

Nikon представляет фотокамеру D850 и дает фотографам, снимающим в полнокадровом режиме, возможность почувствовать преимущества уникального сочетания высокого разрешения, скорости и светочувствительности.
Фотокамера D850 предоставляет фотографам, работающим в условиях высокой конкуренции (например, в таких областях, как съемка природы, спортивной рекламы, свадеб, показов мод или видеороликов), гибкие возможности для творчества и совершенствования своего мастерства. Ее быстродействующая матрица формата FX обладает сверхвысоким эффективным разрешением 45,7 мегапикселя, что позволяет получать изображения с разрешением 45,4 МП. Новая матрица со встроенной системой линз без зазора обеспечивает исключительную детализацию и невероятный динамический диапазон. При использовании дополнительного универсального батарейного блока MB-D18 частота кадров увеличивается до 9 кадров в секунду. Видеооператоры теперь могут записывать полнокадровые видеоролики с разрешением 4K без кроп-фактора, что открывает новые возможности при съемке светосильными объективами с постоянным фокусным расстоянием от компании Nikon. Также с помощью фотокамеры можно записывать видеоролики цейтраферной съемки с разрешением 4K.
Еще одной новой особенностью, дающей большую гибкость при съемке, является возможность записывать изображения большого, среднего или маленького размера в формате RAW. В режиме «Бесшумная фотосъемка» можно снимать невероятно резкие изображения со сверхвысоким разрешением, максимально снизив шум от работы затвора. Функция точечной АФ, доступная в режиме Live View, позволяет выполнять высокоточную макросъемку. Кроме того, это первая в мире цифровая зеркальная фотокамера со встроенным режимом совмещения фокуса, при помощи которого можно создавать исключительно резкие снимки с большой глубиной резко изображаемого пространства.
Основные характеристики
- Разрешение: 45,7 мегапикселя (эффективное разрешение). Файлы с разрешением 45,4 МП и высокой детализацией. КМОП-матрица формата FX с обратной подсветкой без оптического низкочастотного фильтра.
- Скорость съемки: до 7 кадров в секунду. Кроме того, при помощи дополнительного универсального батарейного блока MB-D18 (с батареей EN-EL18B) можно создавать изображения с высоким разрешением со скоростью до 9 кадров в секунду.
- Чувствительность: мощная система обработки изображений EXPEED 5 гарантирует получение высококачественных снимков в диапазоне 64–25 600 единиц ISO с возможностью расширения до значений, эквивалентных чувствительности от 32 до 102 400 единиц ISO. Полный диапазон чувствительности ISO доступен также для видеосъемки с разрешением 4K.
- Точность: та же феноменальная 153-точечная система АФ, что и во флагманской модели D5, обеспечивает чувствительность до -4 EV в центральной точке (ISO 100, 20 °C). Замер экспозиции при уровне освещенности вплоть до -3 EV дает возможность с высокой точностью автоматически устанавливать экспозицию, даже если единственным источником света является луна.
- Видео с разрешением 4K без кроп-фактора: запись полнокадровых видеороликов в формате 4K/UHD с частотой 30p без ограничений, связанных с кроп-фактором. Универсальный батарейный блок MB-D18 позволяет вести съемку больше трех часов.
- Встроенная функция цейтраферной видеосъемки с разрешением 4K: можно записывать видеоролики цейтраферной съемки с разрешением 4K непосредственно с помощью фотокамеры D850 или воспользоваться преимуществами матрицы с 45,7 эффективного мекапикселя для создания зрелищных видеороликов цейтраферной съемки с разрешением 8K при последующей обработке.
- Гибкие возможности формата RAW: можно записывать файлы большого (45,4 МП), среднего (25,6 МП) или маленького (11,4 МП) размера в формате RAW (изображения среднего и маленького размеров — 12-разрядные со сжатием без потерь).
- Любые условия съемки: благодаря превосходной системе защиты от неблагоприятных погодных условий фотокамера D850 готова к работе в самых сложных условиях. Такая же подсветка всех кнопок, что и в модели Nikon D5, позволяет легко управлять съемкой даже под покровом ночи.
- Быстродействующие носители данных: наличие двойного гнезда для карт памяти позволяет использовать карты SD UHS-II и XQD, что обеспечивает максимально возможную скорость работы.
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