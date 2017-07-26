Nikon готовит анонс новой "зеркалки" D850

26 июля 2017, 9:15

Фотокамера D850 станет оптимальным инструментом для фотографов, которым требуется универсальность в сочетании с высочайшим качеством изображения.

Она будет вдохновлять профессионалов и любителей, снимающих пейзажи, спортивные соревнования, показы мод и свадебные церемонии, а также пригодится создателям мультимедийного контента.



Модель D850 приходит на смену фотокамере D810, которую фотографы высоко ценили за высочайшую четкость изображений и широкую цветовую гамму. Эта новая мощная цифровая зеркальная фотокамера формата FX разработана на основе новых технологий, она более продуктивна и поддерживает ряд новых функций, реализованных с учетом отзывов пользователей, которые хотят использовать свое фотооборудование максимально эффективно.



Фотокамера D850 превзойдет ожидания многочисленных фотографов, желающих получить в свое распоряжение фотокамеру с высоким разрешением и высокой скоростью работы. Эти возможности могут быть реализованы только в фотокамере Nikon такого уровня в сочетании с объективами NIKKOR.