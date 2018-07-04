Marantz ND8006 — проигрыватель с поддержкой DAC-режима и технологии HEOS

ND8006 спроектирован как бескомпромиссный, высококачественный и универсальный проигрыватель, сочетающий воспроизведение CD, сетевой/интернет стримминг, функции внешнего ЦАП и поддержку HEOS.
В новинке, собранной на нашем заводе в Ширакаве, Япония, сосредоточен весь наш опыт в проектировании высококачественной, цифровой аудиотехники и она станет идеальным партнером для нового интегрированного усилителя PM8006.
ND8006 создан чтобы соответствовать всем требованиям любителей современной цифровой музыки, объединяя в себе набор функций, которые обычно предполагают использование двух или трех отдельных аудио компонентов. Основанный на успешных моделях NA8005 и SA8005, но с полным переосмыслением их возможностей и аудио дизайна, ND8006 сочетает в себе CD-плеер с концентратором цифровых аудио источников, предлагающий воспроизведение музыки из домашней сети, локального USB-хранилища, онлайн-источников, таких как потоковые сервисы и Интернет радио, поддержку мультирум системы HEOS и функции ЦАП, позволяющие напрямую подключать компьютеры и другие устройства.
Marantz ND8006 создан с расчетом на будущее, и способен воспроизводить форматы файлов вплоть до 11,2 МГц Quad-DSD и 384 кГц/32-бит PCM, а также имеет встроенные функции Apple AirPlay и Bluetooth для воспроизведения музыки с портативных устройств.