MEIZU представляет портативный усилитель для наушников Meizu HiFi DAC Headphone

12 октября 2019, 16:57

Кoмпaния MEIZU рaдa oбъявить o дoступнoсти нa украинском рынке ее нового портативного усилителя для наушников — MEIZU HiFi DAC Headphone Amplifier.

Не секрет, что даже при подключении очень качественных наушников с интерфейсом 3.5 мм к недорогим источникам звука напрямую или же через переходник USB Type-C, полученные в итоге результаты значительно хуже ожидаемых. Как же быть? В этом плане проблему решает новый MEIZU HiFi DAC Headphone Amplifier.

Дизайн MEIZU HiFi DAC Headphone Amplifier напоминает классический переходник с USB Type-C на 3.5мм. Тем не менее, внутри скрыто немало полезных возможностей, позволяющих не только сохранить исходное качество звука ваших наушников, но и даже сделать его заметно круче. Секрет в мощном цифро-аналоговом преобразователе Cirrus Logic CS43130 MasterHIFI, который ориентирован на использование именно в таких решениях как Meizu HiFi DAC. На практике этот усилитель позволяет получить звук, максимально приоближенный к студийному. Кроме того, это устройство обладает двумя независимыми источниками питания для аналогового и цифрового контуров, что позволяет предотвратить перекресные помехи. Также “на борту” предусмотрен специальный фильтр для уменьшения шума и искажения. Все это в итоге позволяет выйти на идеально чистый звук. Попробуйте – мы уверены, что вы не останетесь разочарованы. Каждая деталь приятна на слух!

Но, уделяя внимание функционалу, производитель не забыл и о дизайне изделия. Внешность у MEIZU HiFi DAC Headphone Amplifier по-своему строгая, стильная и одновременно элегантная. Она отлично дополняет дизайн любого смартфона или другого портативного устройства, доказывая, что в угоду функционалу, производитель не делает скидок на внешность.

Другие характеристики MEIZU HiFi DAC: