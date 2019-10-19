О переориентации бизнеса MEIZU

19 октября 2019, 21:21

В прошлую пятницу компания MEIZU провела в Киеве большое мероприятие для представителей СМИ, в рамках которого представила ряд новинок, а также рассказала

о последних новостях и планах.

В 2018 году компания приняла решение пересмотреть свой продуктовый портфель, и сфокусировалась глобально на моделях среднего и высокого сегмента. Это дало свои результаты – в компании отмечают рост в денежном выражении.На презентацию в Киев приехал Senior Vice President MEIZU – господин J.P. Wong. Он сообщил, что за последний год в MEIZU тщательно исследовали потребности и приоритеты использования различных функций и технологий в разных странах мира, включая Украину. Компания стремится создавать новые ценности для пользователей, интегрировать дизайн и технологии в своих устройствах.Представленными продуктами в Киеве: два новых смартфона MEIZU – Note9 и M10, проводная гарнитура EP3C Earbud, портативный усилитель для наушников - HiFi DAC Headphone Amplifier, а также беспроводная гарнитура РОР2 и рюкзак Backpack в MEIZU ожидают удовлетворения приоритетных потребностей украинцев.В рамках блока вопросов и ответов между ключевыми лицами компании MEIZU с представителями СМИ было также отмечено, что Украина является стратегическим рынком, поэтому до конца 2020 года в планах компании покрыть своим присутствием максимальное количество городов и торговых сетей гаджетами MEIZU.