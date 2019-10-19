Meizu не отказалась от проекта Meizu Zero

19 октября 2019, 23:11

В прошлую пятницу компания Meizu провела в Киеве большое мероприятие для представителей СМИ, в рамках которого представила ряд новинок, а также рассказала о последних новостях.

Некоторые вопросы коснулись так называемого проекта Meizu Zero, то есть, смартфона, у которого нет аппаратных кнопок и разъемов. В начале года в СМИ проходила информация о нем. Однако чуть позже появились сведения, что производитель отказался от него. В действительности же это не так, что и было подтверждено на мероприятии – разработки ведутся.