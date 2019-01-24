Новый смартфон Meizu Zero без кнопок и разъемов

24 января 2019, 11:45

Компания Meizu «отметилась» анонсом своего нового, без преувеличения, говоря уникального смартфона – Zero.



Интересная отличительная особенность новинки в том, что она лишена разъемов и физических органов управления.

У этого аппарата нет не только классического вывода 3,5 мм, но и порта micro-USB для подзарядки. Кстати, за зарядку аккумулятора здесь отвечает 18-ваттная технология беспроводной подзарядки.



Слота под SIM-карты тоже нет, но зато реализована поддержка eSIM. Данная технология предусматривает в устройстве наличие специального идентификационного чипа, при помощи которого можно подключиться к сети оператора, поддерживающего eSIM не покупая при этом карты.

Нет также никаких физических кнопок – только сенсорное управление.Корпус новинки защищен от проникновения воды и пыли, что, впрочем, логично.Чем интересен терминал по части оснащения, пока не уточняется. О дате релиза и стоимости пока также ничего не известно.