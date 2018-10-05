Sharp представила мощный смартфон Aquous Zero

5 октября 2018, 10:45

Корпорация Sharp «отметилась» анонсом своего нового мощного смартфона Aquous Zero.

Новинка любопытна тем, что обладает огромным 6,2-дюймовым дисплеем, созданным на органических светодиодах (OLED). Разрешение экрана 1440х2992 точки. Заявлен 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Дисплей получил вырез в верхней части, в котором, в свою очередь, расположена фронтальная 8Мп камера.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» мощный 8-ядерный чип Snapdragon 845, тактовая частота которого до 2,6 ГГц. Графика в этой «связке» Adreno 630, а объем оперативной памяти 6 ГБ. Объем встроенной пользовательской памяти – 128 ГБ. Емкость аккумулятора – 3130 мАч.



Основная камера - 2,6Мп.



Отдельно отмечается сканер отпечатков пальцев – он расположен сзади.

Габариты новинки 154х73х8,8 мм; вес 146 грамм.Корпус смартфона защищен от пыли и ваги.Работает новинка под управлением Android 9.0 Pie «из коробки».Как скоро аппарат появится в продаже, и сколько будет стоить, пока не известно.