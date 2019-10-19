Проект Meizu Zero не закрыт

19 октября 2019, 15:15

В прошлую пятницу компания Meizu провела в Киеве большое мероприятие для представителей СМИ, в рамках которого представила ряд новинок, а также рассказала о последних новостях и планах.

Так, в частности, стали известны подробности о проекте Meizu Zero – первом смартфоне без разъемов и кнопок.

В начале года в СМИ проходила информация о некоем проекте Meizu Zero – смартфоне без разъемов и физических кнопок. Однако чуть позже появилась информация, что производитель отказался от него. В действительности же это не так, что и было подтверждено на мероприятии – разработки ведутся.