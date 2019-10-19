У Meizu будут смартфоны на чистой Android

19 октября 2019, 14:14

В прошлую пятницу компания Meizu провела в Киеве большое мероприятие для представителей СМИ, в рамках которого представила ряд новинок, а также рассказала о последних новостях и планах.

На мероприятии Meizu показала свой первый смартфон на чистой Android – М10. Как оказалось – этот проект это своего рода результат работы с фанами бренда. Если к этой новинке будет интерес, производитель обещает не останавливаться, и в дальнейшем выпускать смартфоны под управлением чистой Android. Оболочку Flyme никто не бросает – ее будут развивать параллельно. Вместе с тем, софт будет переботан и кастомизирован под пользователей каждой отдельной взятой страны, на рынке которой присутствуют смартфоны Meizu.