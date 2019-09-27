MEIZU готовит анонс смартфона М10

27 сентября 2019, 14:45

Компания MEIZU готовится представить на украинском рынке свой новый молодежный смартфон – MEIZU M10.



Каким должен быть "умный" телефон для современных молодых людей? Прежде всего, это стильный тонкий корпус, большой дисплей с каплевидным вырезом и функционал, которого достаточно для любых задач. Новый MEIZU М10 все это объединяет как нельзя лучше.

В корпусе, толщина которого менее 9 мм, грамотно сочетаются огромный дисплей с диагональю более 6 дюймов и крайне тонкими рамками, емкий аккумулятор, мощный 8-ядерный процессор, достаточный объем оперативной и встроенной памяти, и даже тройная основная камера. Ну, а добавьте ко всему этому еще и выпуклое 2.5D – стекло на передней панели, и в результате получите дизайн куда дороже реальной стоимости смартфона.



Современный молодежный смартфон невозможен без качественной основной и фронтальной камер, и в компании MEIZU это понимают очень хорошо. Ответ производителя на этот тренд – мощная основная камера с тремя модулям, вспышкой и множеством настроек. Всего этого будет достаточно, чтобы в итоге получить фото, пригодное даже для печати, а не только просмотра на экране вашего мобильного. Трех модулей у фронтальной камеры нет, но это совершенно не значит, что она не способна качественно запечатлеть все ваши эмоции и эмоции ваших друзей в групповом селфи. И опробовав ее в действии, вы убедитесь в этом лично.



Важной особенностью современных тонких смартфонов является автономность. В MEIZU позаботились о том, что бы новенький MEIZU М10 не подвел вас в самый неподходящий момент. Реализованного в этом смартфоне аккумулятора хватит на день даже очень интенсивных нагрузок, либо же два дня умеренных. Ну, а предусмотренное комплектом поставки зарядное устройство позволит быстро восполнить запас.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, в этом плане в арсенал включено фактически все, что может понадобиться для жизни в большом городе, в том числе, поддержка 4G.



В продаже MEIZU M10 появится в ближайшие месяцы. Стоимость новинки приятно удивит покупателей.

