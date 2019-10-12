В Украине презентован новый смартфон MEIZU Note 9

12 октября 2019, 12:50

Компания MEIZU рада объявить об анонсе на украинском рынке ее нового смартфона - MEIZU Note9.

Этот смартфон создан для пользователей, которые не представляют своей жизни без мобильного фото. Такие пользователи постоянно в движении, постоянно в ритме жизни, который никогда не останавливается. Они снимают себя, делают груповые селфи, безума от возможностей основной камеры и прочих особенностей устройства. И в этом плане MEIZU Note9 есть что предложить.

Основная камера MEIZU Note9 – двойная. Ее основной модуль – 48Мп с диафрагмой f/1.7. Ее дополняет 5Мп модуль, предназначенный для размытия фото. На деле такого «вооружения» достаточно, чтобы получить сочные цвета, точную передачу оттенков и даже неплохой динамический диапазон. Фронтальная камера 20Мп с диафрагмой f/2.0 позволит быстро и качественно запечатлеть какой-либо момент из жизни, либо эмоцию, для которой нужно всего долю секунды.

Наряду с прогрессивными камерами, не забыл производитель и о современном дисплее. Пользователям наверняка понравится сравнительно большая диагональ 6,2 дюйма при разрешении 1080х2244 точки. Плотность большая – 403ppi, что выше, чем у многих экранов даже более дорогих смартфонов. Будьте уверены – качество изображения вас не разочарует.

Не менее приятным оказался показатель автономности MEIZU Note9. 4000 мА*ч хватит на день, даже весьма интенсивного пользования, либо 2 дня умеренных нагрузок, ну, а предусмотренное в комплекте поставки быстрое зарядное устройство позволит оперативно возобновить уровень заряда батареи. Кстати, согласно официальным данным, “штатный” mCharge 18 Вт позволит полностью зарядить аккумулятор всего на 1,35 часа!

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, в MEIZU Note9 есть все, что может понадобиться для жизни в большом городе: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v5.0+BLE и прочее.

Во главе системы 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 675 с максимальной частотой в 2 ГГц. В продаже новинка доступна в версии с 4 ГБ оперативной памяти и 6 ГБ. Разным является и объем встроенной памяти – 64 ГБ и 128ГБ. Графика - Adreno 612.

Работает новинка под управлением операционной системы Android 9, поверх которой установлена оболочка Flyme7.

В продаже устройство доступно в черном цветовом решении корпуса.

Рекомендуемая стоимость новинки – 5299 гривен.