Meizu представила свой первый смартфон с "монобровью"

21 сентября 2018, 15:15

Компания Meizu на территории Китая презентовала свой новый безрамочный смартфон с вырезом экрана в стилистике iPhone X.

Новинка получила название Meizu X8.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 710 + 4/6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной.



Емкость аккумулятора – 3210 мАч. Отдельно отмечена поддержка быстрой зарядки mCharge.



Диагональ дисплея – 6,2 дюйма, а его разрешение 1080х2160 точек. Соотношение сторон 18:9.



Основная камера – двойная – модули 20Мп+12Мп. Фронтальная камера получилась одинарной на 20Мп.

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «на борту» новинки 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.



В качестве программной платформы «под капотом» Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой Flyme OS поверх.



Как скоро новинка появится в продаже, пока не уточняется.