Стала известна причина задержки старта продаж смартфона Meizu X8

17 октября 2018, 14:15

Несмотря на то, что анонс смартфона Meizu X8 состоялся 19 сентября, этого аппарата до сих пор нет в продаже.

Ранее в СМИ проходила информация о том, что релиз новинки запланирован на 15 октября. Однако «чуда» не произошло – старт продаж снова отложили по причине слабых запасов этой модели на складах производителя. Новая дата релиза – «после 25 октября».



Как оказалось, причина задержек – проблемы с выпуском дисплеев для этого терминала. Поставки задерживает поставщик BOE, который на данный момент испытывает сложности с технологией Chip-on-Film при производстве такого рода экранов.



Как скоро трудности будут преодолены, пока не известно, но, судя по всему, это должно случиться в ближайшее время.