Состоялся официальный анонс смартфона Meizu X8

26 октября 2018, 13:45

Компания Meizu анонсировала свой новый смартфон – Х8.



Новинка представляет собой недорогой терминал с безрамочным экраном и вырезом в стиле iPhone X.

В основе - Qualcomm Snapdragon 710 + 4/6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной.



Диагональ дисплея – 6,2 дюйма, а его разрешение Full HD +.



Основная камера получилась двойной – модули 20Мп+12Мп. А вот фронтальная – одинарная.



Емкость аккумулятора – 3120 мАч. Отмечается также поддержка быстрой зарядки.

Касательно беспроводных модулей, говорится за 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Еще есть dual-SIM.Работает терминал под управлением Android 8.1, поверх которого установлена фирменная оболочка Flyme OS.В продаже появится три модификации устройства – с 4ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ, 6ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ, а еще 6 ГБ ОЗУ/128 ГБ ПЗУ.