Состоялся официальный анонс смартфона Meizu M6T

31 мая 2018, 10:15

Китайская Meizu на официальном уровне представила свой новый недорогой смартфон – M6T.



Новинка получила модный нынче безрамочный дизайн, а, кроме того, обладает двойной основной камерой.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный чип MediaTek MT6750, тактовая частота которого 1,5 ГГц. Объем оперативной памяти 3/4 ГБ, а встроенной пользовательской – 32/64 ГБ. Последнюю пользователь может расширить за счет карт microSD до 128 ГБ включительно.

Диагональ дисплея – 5,7 дюйма, а его разрешение HD+.



Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.



Основная камера получилась двойной – модули 13Мп+2Мп; фронтальная – 8Мп.



Емкость аккумулятора – 3300 мАч.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечается поддержка dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS+ГЛОНАСС.



Работает терминал под управлением Android 7.0 Nougat с оболочкой Flyme OS 6.2.

В продаже новинка появится в нескольких цветовых решений корпуса – черном, золотом а также красном. Версия терминала с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ оценена в $155, модификация на 4/64 ГБ - $171.Продажи новинки должны начаться уже завтра.