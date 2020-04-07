Meizu 17 – расположение основной камеры и некоторые характеристики

7 апреля 2020, 9:45

По сообщениям профильных СМИ, компания Meizu в ближайшее время планирует анонс своего нового смартфона Meizu 17.

Но пока этого не произошло, в Сети то и дело появляются различного рода утечки касательно грядущей новинки. Одна из таких – фото терминала, которые наглядно демонстрируют расположение системы основной камеры. Так, теперь в точности известно о том, что все пять объективов будут реализованы строго в горизонтальный ряд.

Дизайн грядущей новинки будет безрамочным, и получит каплевидный вырез вверху, в котором традиционно будет реализована фронтальная камера.

Среди прочих особенностей известно за OLED-матрицу в дисплее, а также частоту обновления в 90Гц. В качестве аппаратной платформы “под капотом” окажется Qualcomm Snapdragon 865, а оперативная память будет стандарта LPDDR5. Отдельно известно за стереодинамики и модуль Wi-Fi 6. Также поговаривают об NFC, аккумуляторе на 4500 мАч и поддержке быстрой зарядки.

В продаже новинка появится по цене в $564. О том, как скоро стоит ожидать анонс, а затем и релиз новинки в розницу, пока говорить преждевременно.