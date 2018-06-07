Старт продаж MEIZU M8c

7 июня 2018, 12:45

MEIZU объявляет о старте продаж MEIZU M8c: бюджетного смартфона, выпущенного эксклюзивно для международного рынка.Новинка получила широкоформатный экран диагональю 5,45 дюйма с HD+ разрешением 1440х720 точек, тонкий изящный корпус с минимальными рамками в 4 расцветках: черный, красный, синий и золотой. НА момент старта продаж в России доступны смартфоны только в черном цвете корпуса, другие расцветки появятся в ближайшее время в продаже.Впервые в смартфоне нижнего ценового сегмента MEIZU установлен чипсет от Qualcomm – 4-ядерный чип Snapdragon 425 с графикой Adreno 308. MEIZU M8c имеет 16 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью microSD карт, а также 2 ГБ оперативной памяти. Основная камера получила модуль на 13 мегапикселей с поддержкой быстрого фазового автофокуса, а фронтальная камера на 8 Мп с апертурой f/2.0 порадует любителей делать селфи.MEIZU M8c поддерживает работу с сетями LTE, включая band20, за автономность отвечает встроенная батарея на 3070 мАч, которой хватит на два дня работы от одного заряда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MEIZU M8c:Связь: 2 nanoSIM-карты с поддержкой LTE (включая band 20)Дисплей: 5.45”, 1440x720 точек (HD+) IPS, защитное стекло 2.5D, яркость 450 кд/м2Процессор: 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 425 (4 x 1.4 ГГц)Графика: Adreno 308Оперативная память: 2 ГБ LPDDR3Внутренняя память: 16 ГБ + microSD до 128 ГБОсновная камера: 13 Мп Sony, f/2.2, 5 линз, фазовый автофокус, двухтоновая вспышка, алгоритмы съемки от ArcSoftФронтальная камера: 8 Мп, f/2.0, 4 линзы, широкий угол съемки, алгоритмы съемки от ArcSoft, технология Face AE Light BoostWi-Fi, Bluetooth 4.1 LE3.5 мм разъем для наушниковНавигация: GPS, A-GPSБатарея: 3070 мАчГабариты: 146.4 x 70 x 8.5 ммВес: 140 г