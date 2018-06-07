Старт продаж MEIZU M8c

Новинка получила широкоформатный экран диагональю 5,45 дюйма с HD+ разрешением 1440х720 точек, тонкий изящный корпус с минимальными рамками в 4 расцветках: черный, красный, синий и золотой. НА момент старта продаж в России доступны смартфоны только в черном цвете корпуса, другие расцветки появятся в ближайшее время в продаже.
Впервые в смартфоне нижнего ценового сегмента MEIZU установлен чипсет от Qualcomm – 4-ядерный чип Snapdragon 425 с графикой Adreno 308. MEIZU M8c имеет 16 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью microSD карт, а также 2 ГБ оперативной памяти. Основная камера получила модуль на 13 мегапикселей с поддержкой быстрого фазового автофокуса, а фронтальная камера на 8 Мп с апертурой f/2.0 порадует любителей делать селфи.
MEIZU M8c поддерживает работу с сетями LTE, включая band20, за автономность отвечает встроенная батарея на 3070 мАч, которой хватит на два дня работы от одного заряда.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MEIZU M8c:
Связь: 2 nanoSIM-карты с поддержкой LTE (включая band 20)
Дисплей: 5.45”, 1440x720 точек (HD+) IPS, защитное стекло 2.5D, яркость 450 кд/м2
Процессор: 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 425 (4 x 1.4 ГГц)
Графика: Adreno 308
Оперативная память: 2 ГБ LPDDR3
Внутренняя память: 16 ГБ + microSD до 128 ГБ
Основная камера: 13 Мп Sony, f/2.2, 5 линз, фазовый автофокус, двухтоновая вспышка, алгоритмы съемки от ArcSoft
Фронтальная камера: 8 Мп, f/2.0, 4 линзы, широкий угол съемки, алгоритмы съемки от ArcSoft, технология Face AE Light Boost
Wi-Fi, Bluetooth 4.1 LE
3.5 мм разъем для наушников
Навигация: GPS, A-GPS
Батарея: 3070 мАч
Габариты: 146.4 x 70 x 8.5 мм
Вес: 140 г