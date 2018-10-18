В Украине стартуют продажи Galaxy Note9 512 Гб

18 октября 2018, 14:15

Компания "Samsung Electronics Украина» объявляет о старте продаж нового флагманского смартфона Galaxy Note9 в версии на 512 Гб внутренней памяти и 8 Гб оперативной.

Благодаря возможности дополнить смартфон картой памяти на 512 Гб, пользователи впервые получат до 1 Тб памяти в Galaxy Note9. Новая версия смартфона будет доступна в брендовых магазинах Samsung и у партнеров в синем цвете с 19го октября. На старте продаж, до 31 октября 2018 года, специальная цена на устройство составит 37 999 грн, с 1 ноября рекомендованная розничная цена составит 39 999 грн.

Специалисты Samsung разрабатывали Galaxy Note9 с верой в то, что человек не должен планировать день, ориентируясь на время работы батареи смартфона. Кроме того, инженеры компании убеждены в том, что пользователь не должен удалять дорогие ему фотографии, нужные файлы и приложения только ради освобождения места в памяти.

Чтобы дать пользователям большую свободу в создании и хранении разнообразного контента, Galaxy Note9 получил встроенное хранилище на на 512 Гб, дополненное 8 Гб ОЗУ. Возможность использования карт памяти microSD объемом до 512 Гбайт позволяет суммарно хранить на смартфоне до 1 Тбайт данных. Карта памяти продается отдельно.