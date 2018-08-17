Samsung Galaxy Note9 презентовали в Украине

17 августа 2018, 10:45

«Samsung Electronics Украина» презентовала новый сверхмощный флагман Galaxy Note9 в Украине.

Усовершенствованный смартфон стал продолжением легендарной линейки, которая полностью изменила представление о мобильных устройствах на протяжении последних нескольких лет. Модель совмещает выносливый аккумулятор, удвоенный объём памяти в сравнении с предшественником, мощный и быстрый процессор, а также усовершенствованное электронное перо S Pen с поддержкой Bluetooth Low-Energy для удалённого управления. Благодаря этому Galaxy Note9 расширяет возможности смартфонов и позволяет достигать большего — как в работе, так и других сферах жизни. Ведущими презентации стали известный шоумен Анатолий Анатолич и менеджер продуктового маркетинга "Samsung Electronics Украина" Евгений Ким.



«История Galaxy Note началась в 2011 году — уже тогда характерными отличиями линейки стали производительность, большой дисплей и S Pen. И хотя с тех пор произошло много изменений, Galaxy Note9 остаётся наиболее продуктивным мобильным устройством в мире, — подчеркнул на презентации Сергей Ливинский, руководитель департамента мобильных устройств "Samsung Electronics Украина". — Новинка в очередной раз поднимает планку возможного для мобильных устройств и двигает индустрию вперёд. Залог успеха — разработка Galaxy Note9 в соответствии с пожеланиями пользователей, которые стремятся достигать большего».



Евгений Ким рассказал на презентации о ключевых особенностях новинки на примере реальных ситуаций в жизни и продемонстрировал некоторые из них на практике.



Смартфон для активных пользователей требует наличия соответствующего аккумулятора. Поэтому Galaxy Note 9 получил батарею с рекордной как для флагманов Galaxy ёмкостью в 4000 мАч.



Аккумулятор с поддержкой быстрой и беспроводной технологий зарядки не только самый мощный в линейке Galaxy, но и самый надёжный. Это гарантирует строгий метод 8-уровневой проверки безопасности аккумулятора от Samsung. Вдобавок батарея получила одобрение экспертов из Underwriters Laboratories и Exponent.



Galaxy Note9 поможет выполнить все задачи, выдержит все запланированные встречи и позволит добиться максимума результативности в течение дня. С ним получится тратить больше времени на важные задачи и не думать о наличии розеток или внешних аккумуляторов неподалёку.



При создании Galaxy Note9 компания позаботилась и о большом объёме памяти. Сочетание внушительного внутреннего пространства и поддержки карт памяти microSD в большинстве случаев избавит от необходимости удалять старый контент для загрузки новых фотографий, видео, приложений и файлов.



Для этого Galaxy Note9 получил 128 ГБ встроенной и 6 ГБ оперативной памяти в базовой версии. Версия на 512 ГБ и 8 ГБ в сочетании с поддержкой карт памяти microSD обеспечит доступ к хранилищу на 1 ТБ. О доступности данной версии в Украине сообщат позже.



Galaxy Note9 справится со значительными объёмами данных. Например, версия на 128 ГБ вмещает примерно 545 полнометражных Full HD видео или более 22000 фото. В то же время, пользователи версии на 512 ГБ смогут хранить 2315 FHD-роликов или 93000 изображений.



Для максимально эффективного использования времени требуется не только память, но и высокая скорость загрузки данных и работы в сети.

Добиваться невероятных результатов Galaxy Note9 позволяет 10-нанометровый процессор, который демонстрирует прирост производительности CPU и GPU на 33% и 23% соответственно. Также он демонстрирует рекордно эффективную работу в сети — скорость загрузки составляет 1,2 Гб/с.



Совместить невероятную производительность и мощность в Galaxy Note9 в том числе позволила углеродно-водная система охлаждения. Она позволяет смартфону работать без задержек даже под большими нагрузками.



Система охлаждения Samsung противодействует нагреву с помощью тепловых трубок — распределителей температуры — толщина которых в три раза больше аналогичного решения в Galaxy Note8. Вдобавок компания увеличила внутреннее потребление воды в системе для более эффективного поглощения тепла и применила усовершенствованный материал из углеродного волокна TIM. Он в 3,5 раза эффективнее передаёт тепло процессора на распределители температуры. Это повышает теплопроводность и предотвращает перегрев корпуса.



Galaxy Note9 получил встроенный алгоритм регулирования производительности на базе искусственного интеллекта. Он обеспечивает до 40% прироста стабильности показателя FPS (кадров в секунду) во время игр. В результате графика на экране выглядит более плавной — в том числе в передовых играх по типу «Fortnite».



Снижение количества кадров в секунду в экшн-играх наподобие «Fortnite» практически гарантирует проигрыш. Тайминг и точность действий играют значительную роль, а проседание FPS вряд ли позволит отразить атаку. Скорее всего, это закончится точным выстрелом соперника и поражением в бою. Плавный и стабильный геймплей на Galaxy Note9 не даст этому случиться и поможет стать победителем.



Электронное перо S Pen изменило представление людей о взаимодействии со смартфонами. Эта ключевая особенность линейки Samsung Galaxy Note существенно эволюционировала в стиле, дизайне и возможностях.



S Pen в Galaxy Note9 с поддержкой дистанционного управления при помощи BLE-подключения поднимает заданную ранее планку до нового уровня. Электронное перо превращает простые клики в полезные действия и выполняет роль пульта дистанционного управления на расстоянии до 10 метров.



Таким образом, при создании следующего селфи с друзьями владельцу смартфона больше не придётся тянуться пальцем к экрану и портить кадр. Вместо этого достаточно нажать кнопку на S Pen и получить замечательную фотографию. Двойной клик переключит основную камеру на фронтальную и наоборот.

Новую функциональность S Pen также поддерживают другие приложения — галерея, программы для работы с медиа и так далее. Одно нажатие или двойной клик остановят песню, воспроизведут следующее видео или трек, а также покажут следующее или предыдущее изображения в альбоме. С помощью S Pen также можно переключать слайды презентации при работе с Galaxy Note9 и Samsung DeX. Изменить назначение нажатия в S Pen самостоятельно получится в настройках.



S Pen запускается сразу при его извлечении из смартфона и выполняет функции даже при выключенном Bluetooth в Galaxy Note9. Для полной зарядки S Pen достаточно всего 40 секунд. Этого хватит на 30 минут работы или до 200 кликов.



Также S Pen поддерживает функции Photo Drawing и Line Drawing от PENUP. Первая позволяет пользователю превращать фотографии из галереи в произведения искусства, тогда как вторая предлагает видеоуроки для совершенствования навыков художника.



Решение для повышения производительности Samsung DeX в сочетании с Galaxy Note9 стало ещё более универсальным. Новый компактный HDMI-адаптер делает использование Samsung DeX значительно более удобным. Поскольку необходимости в дополнительном устройстве больше нет, пользователи могут наслаждаться интерфейсом персонального компьютера в офисе, дома или во время поездок. Поддержка двух экранов даёт возможность работать одновременно на Galaxy Note9 и подключенном дисплее. Кроме того, смартфон можно использовать как клавиатуру, тачпад или поверхность для создания рисунков с помощью S Pen.



Камера Galaxy Note9 получила лучшие в индустрии технологии Samsung, которые дополнили возможности глубокого обучения для создания идеальных изображений.

Новые функции обнаружения дефектов и оптимизации сцен используют преимущества искусственного интеллекта. Первая особенность уведомляет пользователя о наличии недостатков фотографии — закрытых глаз, избыточном освещении в кадре или пятен на объективе. Вторая — автоматически анализирует объекты на фотографии, композицию и особенности времени создания снимка для определения типа фото и выбора оптимальных условий съёмки.Обычно пользователи фотографируют закат и убеждаются, что смартфон не передаёт всё величие момента. Функция Scene Optimizer в Galaxy Note9 автоматически изменит яркость, баланс белого, насыщенность и контрастность кадра для создания лучшего снимка. Поскольку она не требует подключения к интернету, смартфон будет создавать фотошедевры в любых условиях.Galaxy Note9 получил традиционный дизайн линейки Note, который знают и любят её пользователи. Он получил дополнительные улучшения для большего комфорта и удобства использования.6,4-дюймовый Super AMOLED дисплей Galaxy Note9 — крупнейший в линейке устройств. Он обеспечивает наличие необходимого места для игр, фильмов, изображений или рисунков с S Pen. Согласно заключению DisplayMate, Galaxy Note9 обладает «самым инновационным и высокопроизводительным дисплеем за всё время тестирования лаборатории». Смартфон установил несколько рекордов производительности при тщательном анализе DisplayMate и получил высшую оценку A+.«Уровень производительности и возможностей дисплеев растёт с каждым годом, однако Galaxy Note9 удалось поднять эту планку значительно выше», — такой вывод сделала DisplayMate Technologies после тестирования Samsung Galaxy Note9.Металлическая рамка смартфона выглядит изящно и элегантно и вдобавок сочетает глянцевые и матовые поверхности для гарантии премиального внешнего вида.