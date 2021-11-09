Meizu готовится возобновить выпуск доступных смартфонов

9 ноября 2021, 9:15

За последние месяцы Meizu выпустила целый ряд устройств под брендом mBlu. Согласно последним данным, компания намерена возобновить выпуск доступных смартфонов под этой торговой маркой.

Напомним, несколько лет назад Meizu производила довольно успешные бюджетные смартфоны, однако позднее это направление деятельности компании пришло в упадок. Теперь Meizu снова планирует попробовать силы в этом сегменте.



Согласно официальному заявлению компании, опубликованному в китайской соцсети Weibo, несмотря на то, что основное внимание СМИ и энтузиастов приковано к флагманским устройствам, более 30 % потребителей покупают смартфоны стоимостью около $235. Meizu подтвердила, что готовится к запуску нового устройства под брендом mBlu, которое будет представлено в этой ценовой категории. Пост в социальной сети сопровождается изображением-тизером, которое явно указывает на подготовку к запуску смартфона, однако не раскрывает дизайн устройства.

Стоит отметить, что уже некоторое время в сети ходят слухи о приближающемся анонсе смартфона mBlu 10. По интернету даже гуляет изображение, которое демонстрирует устройство в дизайне Meizu 18, но с каплевидным вырезом для фронтальной камеры. К сожалению, достоверность изображения не подтверждена.

(С) 3dnews.