Грядет европейский релиз Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus

2 августа 2017, 11:15

Китайская компания Meizu готовится начать продажи на территории Европы своих новых флагманских смартфонов - Pro 7 и Pro 7 Plus.

Напомним, что анонс новинок состоялся на прошлой неделе в столице Поднебесной.Релиз новинки в Китае должен состояться 5 августа. А вот точные сроки выпуска в других регионах пока не сообщаются, но, судя по всему, слишком долго ждать не придется.Ключевая особенность терминалов – вспомогательный дисплей на тыльной панели. Речь идет о 1,9-дюймовом тачскрине с разрешением 240х536 точек, на котором могут отображаться различные уведомления.