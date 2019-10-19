Что представила и о чем рассказала Meizu на мероприятии в Киеве!

В прошлую пятницу компания Meizu провела в Киеве большое мероприятие для представителей СМИ, в рамках которого представила ряд новинок, а также рассказала о последних новостях и планах.
О новинках. Журналистам были продемонстрированы два новых смартфона Meizu – Note9 и M10, проводная гарнитура EP3C Earbud, портативный усилитель для наушников - HiFi DAC Headphone Amplifier, а также беспроводная гарнитура РОР2 и рюкзак Backpack.
Первый из отмеченных смартфонов – обладатель двойной основной камеры – модули 48Мп+5Мп, и 20Мп фронтальной. Отмечена поддержка 4К. Модель ориентирована на пользователей, которые любят фотографировать много и часто. Кроме того, здесь отличное «железо» (4/6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ, 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 675 + графика Adreno 612), большой и качественный дисплей на 6,2 дюйма, аккумулятор, емкость которого 4000 мА*ч и поддержка быстрой зарядки. Рекомендуемая розничная стоимость новинки – 5299 гривен.
Meizu M10 – первый смартфон компании, работающий под управлением чистой ОС Android. У него тройная основная камера – модули 13Мп+2Мп+2Мп и 8Мп фронтальная. «Железная связующая» - 8-ядерный Helio P25, 2/3 ГБ (в Украине будет версия с 3 ГБ) оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Дисплей на 6,51 дюйма с соотношением сторон 19,5:9 . Емкость аккумулятора – 4000 мА*ч. Рекомендуемая розничная стоимость новинки – 3999 гривен.
Проводная гарнитура MEIZU EP3C Earbud с интерфейсом USB Type-C – обладатель превосходного дизайна и эргономики. Кроме того, здесь 14-ми акустический блок, сопротивление - 32 Ом, чувствительность - 101 ± 3 дБ при 1 кГц, диапазон частотной характеристики - 20 Гц ~ 40 кГц. Рекомендуемая розничная стоимость новинки – 399 гривен.
Другая интересная новинка – портативный усилитель для наушников — MEIZU HiFi DAC Headphone Amplifier, внутри которого мощный цифро-аналоговый преобразователь Cirrus Logic CS43130 MasterHIFI. На практике он позволяет получить звук, максимально приближенный к студийному. Рекомендуемая розничная стоимость новинки – 499 гривен.
Ну и еще два продукта, которые также показали прессе – беспроводные наушники Meizu POP2 и стильный городской рюкзак - Meizu Backpack. Оба продукта уже некоторое время доступны в Украине, и успели заслужить признание пользователей. Рекомендуемая розничная стоимость POP2 – 1999 гривен, а Meizu Backpack – 999 гривен.
О проекте Meizu Zero. В начале года в СМИ проходила информация о некоем проекте Meizu Zero – смартфоне без разъемов и физических кнопок. Однако чуть позже появилась информация, что производитель отказался от него. В действительности же это не так, что и было подтверждено на мероприятии – разработки ведутся.
О первом смартфоне на чистой Android и судьбе оболочки Flyme. В рамках мероприятия, Meizu показала свой первый смартфон на чистой Android – М10. Как оказалось – этот проект это своего рода результат работы с фанами бренда. Если к этой новинке будет интерес, производитель обещает не останавливаться, и в дальнейшем выпускать смартфоны под управлением чистой Android. Оболочку Flyme никто не бросает – ее будут развивать параллельно. Вместе с тем, софт будет переботан и кастомизирован под пользователей каждой отдельной взятой страны, на рынке которой присутствуют
смартфоны Meizu.
О переориентации бизнеса. В 2018 году компания приняла решение пересмотреть свой продуктовый портфель, и сфокусировалась на моделях среднего и высокого сегмента. Это дало свои результаты – в компании отмечают рост в денежном выражении.
О планах на Украину. Прежде всего, до конца года расширить количество розничных партнеров по стране, предоставив пользователям качественные смартфоны и аксессуары по доступной цене.
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