В Украине состоялся официальный анонс гарнитуры MEIZU EP3C Earbud

12 октября 2019, 14:53

Компания MEIZU объявила об анонсе на территории Украины своей новой проводной гарнитуры - MEIZU EP3C Earbud.



В этой новинке производитель огромное внимание уделил эргономике и дизайну. Ему удалось создать форм-фактор наушника, который идеально сидит в ушной раковине большинства людей. Плотная посадка и максимальная степень комфорта – это одно из преимуществ MEIZU EP3C Earbud. Музыка, которую вы будете слушать, используя именно эту модель, словно «притягивается» ушами, чтобы запечатлеться в вашем сердце.





Материал корпуса MEIZU EP3C Earbud – сплав поликарбоната и ABS–пластика. Он чрезвычайно износостойкий. Кроме того, вся конструкция покрыта специальным невидим материалом TPE, который предотвращает появления пожелтения на поверхности. Изделие именно в таком корпусе выглядит стильно и дорого. Вам непременно понравится то, как MEIZU EP3C Earbud дополняет ваш имидж. Пылезащитная сетка каждого из наушников с узором под ткань, изготовлена из нержавеющей стали. Она надежно защищает внутренности от проникновения микрочастиц.



MEIZU EP3C Earbud имеют 14-миллиметровую композитную мембрану из биоволокна с высокой степенью жесткости, которая эффективно уменьшает искажения раздельной вибрации, тем самым, качественно детализируя звук, а применение технологии широкого спектра звукового поля MEIZU раскрывает весь потенциал высоких, средних и низких частот. Просто послушайте этот действительно подлинный звук!





Новая гарнитура MEIZU EP3C Earbud обладает сертификатом Hi-Res, а, кроме того, укомплектована высокочувствительным приводом, поддерживающим звук высокого разрешения. Благодаря низкому сопротивлению 32 Ω высокой чувствительности в 101 дБ, вы можете слушать качественную музыку в любое время и в любом месте.



Изящно спроектированная EP3C с новым цифровым интерфейсом Type-C, обладает сбалансированным звуком. Внутри новинки автономный чип цифрового декодирования, который является основой для воссоздания оригинального звука. Быть вместе с MEIZU EP3C Earbud легко, как и получить высококачественный звук.

Характеристики



Материалы корпуса - PC+ABS + TPE

Акустический блок - динамический

Диаметр акустического блока - 14 мм

Сопротивление - 32 Ом

Чувствительность - 101 ± 3 дБ при 1 кГц

Диапазон частотной характеристики - 20 Гц ~ 40 кГц

Интерфейс - USB Type-C



В продаже новинка появится по ориентировочной стоимости 399 гривен.