Гарнитуры вытесняют наушники

7 мая 2019, 12:15

Украинцы теряют интерес к наушникам – наибольшим спросом теперь пользуются проводные гарнитуры.

Наушники, вслед за mp3-плеерами теряют своих покупателей, с рынка их вытесняют гарнитуры. Об этом сообщают в компании MOYO, проанализировав покупки украинцев, используя данные панельного исследования Point of Sales Tracking GfK Ukraine.

Последние четыре года продажи накладных наушников падают, а так называемых вкладышей - находятся на одном уровне. В этот же период накладные гарнитуры прибавляют в продажах по 10-15%. А вот продажи гарнитур-вкладышей четвертый год подряд растут на 25-35% в год и по данным за 2018 год их приобретают на 40% чаще, чем наушники-вкладыши.

Если суммарные продажи гарнитур в 2018 году достигли показателя 2,75 млн единиц, то наушников снизились до 1,5 млн. Хотя еще четыре года назад наушников покупали почти на 30% больше, чем гарнитур.

Еще один тренд последних лет — рост популярности беспроводных гарнитур. Так, по данным сети магазинов MOYO, в 2018 году продажи беспроводных моделей составили свыше 30% от всех продаж гарнитур. При этом, данный показатель наблюдается как среди накладных, так и гарнитур-вкладышей.

