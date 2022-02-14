Новые гарнитуры CS95i и CS100i от Koss

14 февраля 2022, 14:15

В продаже появились отличные коммуникационные гарнитуры в соотношении цена-качество: CS95i и CS100i от Koss. Легкие и компактные, они отлично дополнят вашу офисную и учебную жизнь.

CS95i — гарнитура с одним наушником, идеально подходит для IP-телефонии и ситуаций, когда необходимо оставаться “включенным” в окружающую обстановку.



CS100i — гарнитура открытого типа с накладными амбушюрами, подойдет как работы в офисе, так и для удаленной учебы.

В обоих моделях присутствует электретный микрофон с шумоподавлением, гарантирующий отличную слышимость — вам не придется переживать о том, что собеседник может упустить что-то важное. Благодаря стандартному штекеру TRRS 3,5 мм гарнитуры совместимы с компьютером, настольным телефоном или планшетом.