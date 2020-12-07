Новая гарнитура KOSS SB42

7 декабря 2020, 12:15

Полноразмерная гарнитура оснащена съемным микрофоном с технологией Clear Voice Technology, благодаря которой ваш голос будет звучать четче, а фоновый шум – заглушаться.

Гарнитура удобно сидит на голове, амбушюры D-формы полностью закрывают ухо, поэтому даже на небольшой громкости, собеседника будет отлично слышно.Длина кабеля – 2,4 метра, этого хватит, что бы сидеть от компьютера на комфортном расстоянии. Гарнитура поступила в продажу с двумя вариантами подключения к компьютеру: двойной штекер 3,5 мм или USB. Сейчас обе модели доступны для покупки во многих офлайн и онлайн магазинах.