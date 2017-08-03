Новая полноразмерная гарнитура KOSS BT539i

3 августа 2017, 13:45

Модель, заслуживающая особого внимания - это KOSS BT539i.

Полноразмерная гарнитура с возможностью беспроводной передачи аудио сигнала по Bluetooth-соединению, она моментально станет незаменимым спутником вашего плейлиста.Наушники отличаются комфортной посадкой за счет удобного армированного оголовья и плотно прилегающих амбушюр D-профиля. Гарнитура оснащена съёмным кабелем, что позволяет использовать её как в виде проводной так и в качестве беспроводной. Кнопки переключения треков и включения микрофона находятся на правой чаше. Особое отличие BT539i - это глубокие басы и чёткая звукопередача в диапазоне частот от 10 до 20.000 Гц.Наушники просто созданы для блюза, рока и мелодичного соула. Преобладают высокие и средние частоты, поражает глубокая детализация, в них слышны нюансы, которых в других наушниках даже не замечаешь. Встроенного аккумулятора хватает на 6 часов непрерывной работы и до 120 часов в режиме ожидания. Дизайн наушников практичный, ближе к классическому, основной материал — матовый пластик, конструкция не складная и прочная.