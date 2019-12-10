Nokia Power Earbuds – беспроводные наушники с автономной работой до 150 часов

10 декабря 2019, 16:00

Компания HMD Global, дом для телефонов Nokia, сегодня анонсировала старт продаж беспроводных наушников Nokia Power Earbuds в Украине.

Новая модель линейки аксессуаров получила компактный футляр для их хранения, при полном заряде он обеспечивает возможность до 30 раз зарядить наушники, что увеличивает общее время прослушивания музыки и разговоров до 150 часов.



Наушники оснащены 6-мм графеновыми драйверами, обеспечивающими высокое качество звука. Кроме того, они имеют уровень влагозащиты IPX7, то есть нормально переживают погружение на глубину до одного метра на 30 минут. Они легко подключаются к любому смартфону через универсальный Bluetooth 5.0. Кроме того, пользователи смогут одним касанием к наушникам вызывать Google Ассистент, что увеличивает их функциональность при повседневном использовании.



Вместе с Nokia Power Earbuds вы получаете:

портативный футляр для защиты и подзарядки наушников емкостью 3000 мА/ч 1

уровень защиты от воды класса IPX7

6-мм графеновые мембраны, обеспечивающие высококачественный звук

универсальную совместимость со всеми устройствами Bluetooth5.0

легкий доступ к голосовому помощнику Google Ассистент

3 пары сменных насадок-амбюшур (малые, средние и большие)

Доступность

Наушники Nokia Power Earbuds эксклюзивно представлены у партнера Rozetka в черном цвете, по официальной розничной цене — 2 199 грн.