HMD Global работает над новыми беспроводными наушниками Nokia

31 августа 2020, 9:15

Согласно новым данным, HMD Global, владеющая брендом Nokia, работает над новыми беспроводными наушниками Power Earbuds Lite, которые прошли сертификацию Bluetooth SIG.

Устройство имеет номер модели BH-405, который явно намекает, что перед нами облегчённая версия Power Earbuds, которые обозначаются BH-605.



Тем не менее, новое устройство в некоторых моментах даже превзойдёт оригинальную модель. К примеру, Power Earbuds подключаются к источникам аудио посредством интерфейса Bluetooth 5.0, в то время как BH-405 перейдут на стандарт Bluetooth 5.1, который должен обеспечить более стабильное соединение и снизить энергопотребление устройства. Это означает, что Nokia Power Earbuds Lite могут обеспечить более продолжительное время автономной работы по сравнению с оригинальной моделью, которая предлагает 5 часов воспроизведения от одного заряда, или 150 часов при использовании кейса со встроенной 3000-мА·ч батареей.