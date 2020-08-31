31 августа 2020, 9:15

HMD Global работает над новыми беспроводными наушниками Nokia

Согласно новым данным, HMD Global, владеющая брендом Nokia, работает над новыми беспроводными наушниками Power Earbuds Lite, которые прошли сертификацию Bluetooth SIG.

Устройство имеет номер модели BH-405, который явно намекает, что перед нами облегчённая версия Power Earbuds, которые обозначаются BH-605.

Тем не менее, новое устройство в некоторых моментах даже превзойдёт оригинальную модель. К примеру, Power Earbuds подключаются к источникам аудио посредством интерфейса Bluetooth 5.0, в то время как BH-405 перейдут на стандарт Bluetooth 5.1, который должен обеспечить более стабильное соединение и снизить энергопотребление устройства. Это означает, что Nokia Power Earbuds Lite могут обеспечить более продолжительное время автономной работы по сравнению с оригинальной моделью, которая предлагает 5 часов воспроизведения от одного заряда, или 150 часов при использовании кейса со встроенной 3000-мА·ч батареей.

Сообщается, что HMD Global будет представлена на выставке IFA 2020, где представит смартфоны Nokia 2.4, 3.4, 6.3, и 7.3. Возможно, вместе с ними будут представлены и Nokia Power Earbuds Lite.

(С) 3Dnews
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