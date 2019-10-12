Meizu Backpack – стильный рюкзак для города

12 октября 2019, 16:55

Три акцента в пользу того, почему Meizu Backpack – один из лучших рюкзаков для города.



1. Габариты! Рюкзак среднего размера. Если вы передвигаетесь в условиях города и не любите брать с собой лишние вещи, в остальном в него влезет все, что нужно для коротких поездок, а его габариты не будут обременительны в городском транспорте.

2. Спокойный дизайн. Этот рюкзак без кричащих вставок, он не привлекает внимания к вам масс, но в то же время классно подчеркивает ваш стиль. Хороший вариант, если нужна определенная строгость, но и в то же время элегантность!3. Эргономичность. Рюкзак компактный - 28,5x12x44,5 см, однако сказать, что сюда ничего не вмещается, сложно. Практика показывает, что в него свободно помещается ноутбук с зарядкой, пару телефонов, планшет, электронная книга, большой повербанк, фотоаппарат, бутылка с водой, некоторые личные вещи и пр. Кроме того, у него несколько дополнительных отделений и удобные наплечные ремни для комфортной транспортировки.Среди прочего, но также важного стоит отметить то, что материал рюкзака защищает все содержимое внутри от дождя, он легко подбирает форму, а, кроме того, является чрезвычайно износостойким. Ну и еще, можно выбрать изделие в черном или сером цвете.Рекомендуемая розничная стоимость – 999 гривен.