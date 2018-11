ПК в рюкзаке ZOTAC VR GO 2.0

9 ноября 2018, 13:15

Компания ZOTAC представляет новую модель первой в мире линейки систем виртуальной реальности в рюкзаке VR GO 2.0.

Отличаясь высокой производительностью, эргономичностью и компактностью, VR GO 2.0 обеспечивает полную свободу передвижения в пространстве.

VR GO 2.0 призвана полностью раскрыть потенциал применения технологий виртуальной реальности в самых различных отраслях, в том числе, в сфере развлечений, конструирования и разработки, медицины, дизайна, образования, обслуживания потребителей и киберспорта. Благодаря использованию высокопроизводительных аппаратных решений и лучших шлемов виртуальной реальности, обновленная система обеспечивает максимальный уровень реалистичности виртуальной среды и качества изображения.Компьютеры построены на основе мощных графических карт NVIDIA GeForce® GTX 1070 с графической памятью объемом 8 ГБ, процессоров серии Intel® Core™ i7 и оснащены 16 ГБ памяти DDR4, что позволяет им с легкостью справляться с наиболее требовательными и ресурсоемкими задачами. Кроме того, централизованное размещение разъемов и расположенные на верхней панели системы порты ввода/вывода максимально упрощают подключение шлемов виртуальной реальности к VR GO 2.0.Новый дизайн рюкзака обеспечивает лучшую вентиляцию и делает использование компьютера более комфортным за счет равномерного распределения веса компонентов системы, использования пенного наполнителя для мягких подушек спинки и наплечных лямок, а также удлиненной спинки.Возможность горячей замены аккумуляторов и наличие внешней зарядной станции обеспечивают 1,5 ч непрерывной игры и практически снимают ограничения на общее время использования системы. При этом, хорошо видимый индикатор уровня заряда аккумулятора позволяет быстро проверить статус батареи, а специальный звуковой сигнал сообщит о необходимости ее замены.Усовершенствованная система подсветки компьютера SPECTRA 2.0 с поддержкой адресации светодиодов дополнит атмосферу любой игры. В новой версии точность отображения цветов заметно возросла, а цветовые переходы стали еще более плавными: широкие возможности SPECTRA 2.0 позволят каждому пользователю создать свою индивидуальную композицию.За два простых шага VR GO 2.0 превращается в производительную и компактную игровую систему. Будете ли вы во время игры передвигаться по комнате или сидеть на одном месте, VR GO 2.0 прекрасно подходит для самых разных вариантов использования. И, как и другие мини-ПК ZOTAC, система в рюкзаке является открытым и гибким решением. Пользователь сможет с легкостью добавить или заменить модули памяти, установить другой накопитель, а также подключить новые аксессуары и периферийные устройства, благодаря наличию широкого спектра портов и разъемов.