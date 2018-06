ZOTAC анонсировала игровые новинки на Computex 2018

1 июня 2018, 9:45

ZOTAC Technology в рамках выставки COMPUTEX 2018 представляет широкий спектр своих продуктов и аппаратных решений.

В их числе — новое поколение мини-ПК ZOTAC ZBOX, которые оснащены процессорами последнего поколения и специальными игровыми сетевыми адаптерами, игровые машины от ZOTAC GAMING, которые никогда прежде не демонстрировались широкой публике, новейшие модели систем виртуальной реальности в рюкзаке VR GO, а также уже завоевавшие отраслевые награды ПК. В ходе выставки будут продемонстрированы инновационные графические карты ZOTAC, а также состоятся захватывающие финальные матчи чемпионата ZOTAC CUP MASTERS в азиатском регионе.



В центре внимания два мини-ПК ZBOX, которые получили награду COMPUTEX 2018 d&i. Первый — это ZBOX CI660 nano с новым дизайном корпуса в виде сот и системой пассивного охлаждения. Данная модель оснащается процессорами Intel Core i7 8-го поколения. Ее конструкция позволяет устанавливать ЦПУ с TDP до 25 Вт, что делает эту бесшумную систему наиболее производительной мини-ПК в линейке ZBOX C.



Второй мини-ПК — это система в рюкзаке VR GO 2.0. Обновленный компьютер отличается измененной, более легкой и компактной конструкцией, но при этом повышенной производительностью за счет использования новейших процессоров Intel Core 8-го поколения. Кроме того, VR GO 2.0 обеспечивает более глубокий эффект погружения благодаря своему эргономичному дизайну с удобными лямками, которые помогают улучшить вентиляцию. Также это один из первых продуктов ZOTAC, имеющих усовершенствованную подсветку SPECTRA с технологией Addressable RGB (ARGB).



Заметные обновления и в линейке игровых мини-ПК MAGNUS. Последняя модель из этой серии, первой среди мини-ПК ZBOX, получила технологии KillerWireless и Killer Ethernet, позволяющие повысить приоритет игровых соединений и видеопотоков, снижая уровень задержек в сетевых играх и онлайн-трансляциях. А благодаря дискретным графическим картам настольного класса ZOTAC GeForce GTX и процессорам Intel 8-го поколения, компактные компьютеры MAGNUS обеспечивают непревзойденные возможности для игр и мультимедиа.



Будет представлена модель ZBOX MA551 с обновленными спецификациями. Мини-ПК, оснащенные новейшими процессорами AMDRyzen 5 и интегрированными графическими картами Radeon, все еще являются единственными в мире мини-ПК на основе этих ЦПУ нового поколения.



MEK MINI не только в два раза компактнее MEK1, но и весит значительно меньше, однако при этом демонстрирует впечатляющую производительность. Благодаря своему небольшому корпусу этот компьютер можно назвать портативной игровой станцией, предназначенной для запуска ресурсоемких игр и проведения киберспортивных состязаний. Процессор Intel 8-го поколения и дискретная графическая карта ZOTAC GeForce GTX 1080 расположены в изолированных зонах, что позволяет поддерживать низкую общую температуру системы. Кроме того, компьютер оснащен сетевым адаптером с поддержкой игровой технологии Killer, имеет 32 ГБ памяти типа IntelOptane и оборудованподсветкой SPECTRA с технологией ARGB, что делает MEK MINI одной из наиболее мощных компактных игровых настольных систем.



Тем, кому необходим абсолютный максимум производительности, адресован компьютер MEK ULTRA. Игровая машина построена на базе самых современных компонентов и способна с легкостью справиться с наиболее ресурсоемкими играми не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. MEK ULTRA также оснащена новейшей системой подсветки SPECTRA с технологией ARGB.