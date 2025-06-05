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5 июня 2025, 10:45
В Амстердаме показали 200-летний презерватив
Это уникальный экспонат, в мире таких осталось всего два, отметили в музее.
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