В польском Гданьске открылся музей, который продает экспонаты ради помощи ВСУ

19 июня 2023, 9:15

В этом уникальном музее представлены трофеи, собранные украинскими солдатами во время боевых действий: от обломка «несбиваемого» К-52 до обычного тактического ножа.

Цель экспозиции – привлечь внимание к войне в Украине, напомнить полякам, что в соседней стране идут кровопролитные бои, а мирные люди гибнут от российских обстрелов.Кроме того, музей служит благой цели, ведь каждый его экспонат – это еще и лот на благотворительном аукционе.«Экспонаты музея выступают в роли лотов. На полученные средства закупают необходимое оборудование для ВСУ. Благодаря чему военные уничтожают вражескую технику и посылают трофеи в музей. Это непрерывный процесс, и он будет функционировать до победы», – заявили представители «Фонда Gremi Personal», организовавшего этот музей.