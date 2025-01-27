В Нидерландах из музея с помощью взрывчатки похитили золотые шедевры

27 января 2025, 16:45

Ограбление произошло в музее Дренте, что в муниципалитете Ассен, в ночь на 25 января.

В музее сообщили, что злоумышленники украли несколько археологических экспонатов. "Это были шедевры с выставки "Дакия — империя золота и серебра", — сообщили работники музея. Среди похищенного — золотой шлем Коцофенешти (ок. 450 г. до н.э.) из Национального исторического музея Румынии в Бухаресте.



Гендиректор музея сообщил, что за 170 лет существования музея "никогда не было столь крупного инцидента". Полиция считает, что в ограблении участвовали несколько человек. Ведется расследование.