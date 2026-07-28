Во Франции за месяц ограбили 3 музея

28 июля 2026, 10:15

Во Франции в июле произошло 3 крупных ограбления музеев в департаментах Тарн, Кот-д'Ор и Нижний Рейн.

Согласно Le Parisien, общая стоимость похищенных экспонатов оценивается в миллионы евро.

По данным издания, 1 июля из археологического центра Монтана в департаменте Тарн менее чем за 15 минут были похищены ок. 40 монет, датируемых 50 годом до н. э. Ущерб превысил €120.000.Спустя 4 дня злоумышленники похитили из музея Lalique в коммуне Винжен-сюр-Модер 27 ювелирных изделий. Для этого они разбили 6 витрин, а ущерб превысил €4,5 млн.24 июля произошло еще одно ограбление - из музея в коммуне Шатийон-сюр-Сен было похищено считающееся бесценным золотое шейное украшение «Дама из Викса», датируемое V веком до н. э. По данным газеты, одного из подозреваемых уже задержали.