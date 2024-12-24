У Defense Express показали фото уламків "Орєшніка"

24 декабря 2024, 8:15

На одній із деталей "Орєшніка" було знайдено серійний номер та дату виробництва – 12 квітня 2017 року.

Це свідчить про те, що ракета, якою вдарили по Дніпру 21 листопада, була зібрана приблизно у 2017-2018 роках.

У 2017 році рашка планувала розпочати серійне виробництво РС-26 "Рубіж". Але пізніше вони нібито скасували постачання РС-26 на озброєння.



Це може свідчити і про те, що розробку "Орєшніка" розпочали значно раніше, бо 2017-й – це рік виробництва конкретної деталі. А ось накреслювати цю ракету, очевидно, почали ще на початку 2010-х років, якщо не раніше.