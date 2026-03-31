Из музея в Италии похитили картины Ренуара, Матисса и Сезанна на миллионы

31 марта 2026, 10:15

В итальянской провинции Парма в ночь с 22-го на 23 марта за три минуты ограбили музей фонда Маньяни-Рокка.

Это не была спонтанная акция, все выглядело организованным и четко спланированным преступлением, которое не удалось закончить благодаря активации систем безопасности и вмешательству внутренней безопасности и полиции, сообщили в фонде.

Это одна из самых масштабных краж произведений искусства в Италии за последние годы, отмечает агентство. Известно, что из музея вынесли три полотна: "Натюрморт с вишнями" Поля Сезанна, "Одалиска на террасе" Анри Матисса и "Рыбы" Пьера Огюста Ренуара — одну из редких работ художника, которую он написал в конце жизни и которая постоянно хранится в Италии.

По данным Rai News, похищенные картины оценивают в €9 млн.