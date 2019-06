Samsung представила интерьерные телевизоры The Frame с QLED-экранами

4 июня 2019, 12:15

Cтартовали продажи интерьерных телевизоров Samsung The Frame 2019 модельного года.

Обновленная линейка устройств создана с использованием технологии квантовых точек (QLED), что позволяет достичь непревзойденного качества изображения в разрешении 4K, 100% цветового объема и глубокого контраста.



Главная особенность линейки The Frame – элегантный дизайн в изящной рамке и режим «Картина», в который автоматически переходит выключенный телевизор. Вместо черного экрана устройство отображает произведения искусства, превращая помещение в персональную галерею. Изображения для The Frame можно выбирать во встроенном приложении «Магазин искусства». В 2019 году он пополнился шедеврами известных российских и европейских художников из собрания Государственного Эрмитажа – Бориса Кустодиева, Клода Моне, Поля Гогена, Поля Сезанна, Камиля Писсарро и многих других. На сегодняшний день в «Магазине искусства» доступно более 1200 работ известных художников и фотографов из крупнейших галерей и музеев мира: Прадо, Альбертина, Тейт, Уффици, Лувр, музей Виктории и Альберта, Magnum Photos, LUMAS.



Благодаря технологии QLED The Frame 2019 обладают 100% цветовым объемом и передают точные и насыщенные цвета независимо от уровня яркости подсветки, поэтому произведения искусства на экране телевизора выглядят максимально реалистично. С помощью датчика освещенности яркость и цвета изображения автоматически регулируются в зависимости от освещения в помещении, а датчик движения выключает экран, когда в комнате никого нет, для экономии энергии.

Поддержка стандарта HDR10+ позволяет оптимизировать уровень контрастности, чтобы даже в темных или светлых сценах были видны мельчайшие детали без потери в качестве изображения. Новые The Frame, как и все QLED-телевизоры Samsung, не подвержены выгоранию и послесвечению экрана, что особенно важно при демонстрации статичных изображений, в частности, картин и фотографий.