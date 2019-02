Samsung представляет новое поколение профессиональных дисплеев на ISE 2019

6 февраля 2019, 10:45

На выставке Integrated Systems Europe (ISE) 2019 компания Samsung Electronics представляет первые QLED дисплеи с непревзойденным качеством изображения и разрешением 8K, трансформируя мировой рынок профессионального дисплейного оборудования.

Кроме 8K QLED-панелей гости выставки увидели другие инновационные визуальные решения, в том числе LED-экран The Wall с разрешением 8K и технологию Multi-Link HDR для светодиодных экранов.



Samsung представляет новый 82-дюймовый профессиональный QLED 8K дисплей, который сочетает в себе самое высокое на рынке разрешение с технологией «умного» масштабирования (AI Upscaling), чтобы воспроизводить качественное изображение с эффектом полного погружения. Использование технологии масштабирования в коммерческих дисплеях поможет привлечь внимание потенциальных клиентов, а владельцам магазинов и рекламодателям сэкономить, создавая контент стандартного разрешения и демонстрируя его в 8K.



Тонкий дизайн новых устройств с толщиной менее 40 мм позволяет легко и быстро устанавливать дисплеи как в альбомном, так и в портретном режиме. Благодаря ультравысокому разрешению 7680?4320 отдельные пиксели изображения незаметны для человеческого глаза.



Как и 8K телевизоры Samsung, профессиональный QLED 8K дисплей обеспечивает улучшенное отображение черного цвета благодаря локальному затемнению и технологии Quantum Light Control. Устройство поддерживает стандарт HDR10+, обладая пиковой яркостью 4000 нит и 100% цветовым охватом для безупречной передачи всех оттенков изображения.



Samsung представляет в первом полугодии на мировом рынке модификацию экрана The Wall с диагональю 292-дюймов и разрешением 8K. The Wall – это крупноформатный модульный экран, идеально подходящий как для апартаментов класса люкс, так и для коммерческого использования, который можно устанавливать во множестве конфигураций с размерами от 73”до 292” и различным соотношением сторон.



Благодаря безрамочному дизайну The Wall гармонично смотрится в любом помещении. Режим Ambient позволяет кастомизировать дисплей, отображая на нем разнообразный контент, в том числе фотоснимки и произведения искусства, а также повторяя на экране рисунок фона или обоев, чтобы панель «сливалась» с ними. Дополнительные декоративные рамки обеспечивают стильный и изысканный вид устройства со всех сторон, в любом роскошном интерьере.



Чтобы функционал устройства соответствовал великолепному качеству изображения на нем, Samsung сотрудничает с рядом ведущих компаний-партнеров, в том числе с Harman Luxury Audio и Steinway Lyngdorf для звуковых решений; Control4, Crestron и Savant для домашней автоматизации и Domotz, Ihiji и OrvC для удаленного мониторинга.



Samsung также представила на выставке Multi-Link LED HDR, первую в отрасли технологию расширенного динамического диапазона с разрешением 8K для светодиодных экранов. С помощью разработанного Samsung алгоритма и анализа сцен Multi-Link LED HDR приводит любой контент в качество HDR, не требуя специальных метаданных.



Multi-Link LED HDR для светодиодных экранов обеспечивает непревзойденное качество изображения благодаря технологиям Inverse Tone Mapping (ITM) и Dynamic Peaking, которые увеличивают насыщенность и контрастность на всем экране путем удвоения пиковой яркости. Функция Color Mapping устанавливает адаптивную цветовую гамму для воспроизведения ярких и реалистичных цветов на светодиодном дисплее.



Кроме того, стандарт Multi-Link LED HDR уменьшает задержку при передаче контента благодаря режиму live mode. Использование коммутации по LAN-кабелю позволяет легко и удобно подключить LED- экран.



Благодаря функции Multi 8K Frame Lock, для синхронизации потоков видео, отображаемых на нескольких 4К дисплеях одновременно, не требуется использование внешних устройств. Стандарт Multi-Link HDR поддерживает все серии светодиодных экранов Samsung SMART LED Signage и совместим с The Wall.



В этом году Samsung представила по всему миру новую серию профессиональных дисплеев для витрин OMN/OMN-D. Дисплеи размером 46 и 55 дюймов позволяют создать решение, которое привлечет взгляды прохожих. Они могут ярко и четко отображать контент даже при прямом солнечном освещении. Устройства обладают яркостью 4000 нит и высокой контрастностью 5000:1, а также тонким и элегантным дизайном.

Панели серии OMN-D представляют собой двухсторонние дисплеи, на которых отображается контент и в наружной витрине, и в помещении, предоставляя возможности заинтересовать посетителей внутри и снаружи магазина одновременно. Благодаря встроенному Wi-Fi модулю, только одному шнуру электропитания и одному кабелю LAN, устройства серии OMN-D позволяют сократить количество неэстетичных проводов, а также повышают энергоэффективность.



Оба экрана оснащены защитой от пыли IP5X и трехступенчатой ??защитой от перегрева для длительного срока службы, имеют собственное встроенное решение MagicINFO S6 на базе Tizen 4.0 для эффективного управления контентом. Дисплеи оптимизированы для использования в самых разных сегментах розничного бизнеса, от ресторанов быстрого обслуживания до универмагов и др.



На выставке ISE Samsung также представила пять моделей новых 4K дисплеев серий QMR и QBR размером от 43 до 75 дюймов, которые обладают интеллектуальной функцией AI Upscaling, защитой от пыли в соответствии со стандартом IP5X, решением для обеспечения безопасности KNOX и встроенным Wi-Fi для беспроводного управления. Созданные для использования в торговых центрах, магазинах и аэропортах устройства серии QMR обладают яркостью 500 нит и антибликовым экраном, а предназначенные для небольших помещений устройства серии QBR – 350 нит. Обе серии устройств получили усовершенствованный дизайн и тонкие рамки.