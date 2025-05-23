ЕС разрабатывает механизм "параллельных переговоров" с Украиной

23 мая 2025, 11:15

По данным "Европейской правды". в ЕС активно обсуждают так называемый план Б, который позволит начать переговорный процесс с Украиной о вступлении страны в ЕС, даже если Будапешт продолжит блокировать принятие общего решения.

Некоторые юридические действия в рамках этого плана были осуществлены еще на прошлой неделе – хотя официально о них не сообщают, но ее запуск может состояться в августе-сентябре, если дипломатические усилия убедить премьера Венгрии Виктора Орбана не дадут результата.



Суть идеи — максимально использовать гибкость права ЕС. Там, где единодушие не является обязательным, Украина сможет продолжать технические и юридические шаги к членству. А где согласие всех членов нужно — 26 стран ЕС (все, кроме Венгрии) будут вести с Киевом "параллельные переговоры", которые будут по возможности синхронизированы с переговорами с Молдовой, чтобы сохранить впечатление, будто пакетное объединение этих государств сохраняется.



Хотя "параллельный трек" с Украиной не будет иметь юридического веса, политическая весомость — очень высока. Идея "параллельных переговоров" заключается в том, чтобы впоследствии, когда позиция Будапешта изменится — или сменится власть — Киев мог быстро наверстать упущенное.