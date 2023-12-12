12 декабря 2023, 9:15

Италия поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, его цитирует агентство ANSA.

"Мы выразили положительное мнение о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС. Мы отметили решение Киева принять новые законы для своего венгерского меньшинства, о чем я просил еще с тех пор, как был президентом Европейского парламента. В то же время мы просим провести работу по ускорению вступления балканских стран и Боснии", — заявил дипломат.


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