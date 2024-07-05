В Киеве покажут более 500 экспонатов "скифского золота"

5 июля 2024, 9:45

Торжественное открытие выставки "Сокровища Крыма. Возвращение", в которую вошло возвращенное "скифское золото" состоялось 4 июля в Сокровищнице Национального музея истории Украины (Киев, улица Лаврская, 9).

Начиная с 5 июля коллекция станет доступной для широкой общественности.



Уникальные артефакты принадлежали 4 крымским музеям: Бахчисарайскому историко-культурному заповеднику, Центральному музею Тавриды (Симферополь), Керченскому государственному историко-культурному заповеднику и Херсонесу Таврическому (Севастополь). Когда РФ захватила Крым в 2014 году, они находились с экспозицией в Амстердаме.