В Киеве открылась выставка скифского золота

8 июля 2024, 9:15

Выставка "Сокровища Крыма. Возвращение" открылась в сокровищнице Национального музея истории Украины, сообщает "Крым.Реалии".

Там представлены артефакты, известные как "скифское золото", за которые Украина вела спор с РФ в международных судах в течение девяти лет.

На выставке демонстрируют 565 предметов из крымского собрания, возвращенных после судебных процессов. Организаторы заявляют, что экспозиция будет постоянной до окончательной деоккупации Крыма, после чего коллекцию планируют вернуть музеям полуострова.