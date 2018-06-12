Zotac ZBox CI660 nano – производительный неттоп с бесшумным охлаждением

12 июня 2018, 9:45

На Computex 2018 компания Zotac представила свой новый компактный ПК - модель ZBox CI660 nano.



В основе новинки аппаратная платформа Intel Kaby Lake R.

Официально заявлено, что этот продукт производителя может комплектоваться Core i7-8550U (1,8–4,0 ГГц) или Core i7-8650U (1,9–4,2 ГГц). Такие чипы обладают поддержкой технологии многопоточности и содержат интегрированную графику Intel UHD Graphics 620. Система охлаждения пассивная.Внутри предусмотрено место для двух модулей DDR4 SO-DIMM и одного 2,5-дюймового накопителя. Есть также Wi-Fi 802.11ac и 2-портовый Gigabit Ethernet.Интерфейсная панель спереди примечательна 2-портами USB 3.1 Gen 2 Type-C и одним USB 3.0 Type-A. Кроме того, есть интерфейсы DisplayPort и HDMI.ZBox CI660 nano будет предложен в рознице в виде barebone-системы (без модулей ОЗУ и накопителя), а еще в версии с 16 ГБ «оперативки» и SSD на 240 ГБ.