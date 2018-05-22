Представлен мощный мини-ПК ZBOX CI329 nano

22 мая 2018, 12:45

ZOTAC Technology представляет новый, еще более энергоэффективный и производительный мини-ПК ZBOX CI329 nano.

Оснащенный процессором Intel Gemini Lake, а также интегрированной графической подсистемой Intel UHD, этот бесшумный компьютер обеспечивает более чем достаточный уровень производительности для выполнения таких повседневных задач, как просмотр веб-сайтов, работа с электронной почтой, потоковое вещание музыки или видео, а также других несложных заданий.

ZBOX CI329 nano оснащается энергоэффективным и производительным четырехъядерным процессором Intel N4100, который потребляет до 13 Вт электроэнергии при высоких вычислительных нагрузках и лишь 6 Вт в режиме простоя. Новый мини-ПК ZBOX не только экономно расходует электроэнергию, но и имеет широкий спектр интерфейсов для коммуникаций и подключения периферийных устройств, включая, 5 портов USB, кард-ридер SDXC, разъемы для наушников и микрофона, два порта Gigabit Ethernet, адаптеры 802.11ac и Bluetooth 5.0.Новый мини-ПК ZBOX оснащен различными интерфейсами для подсоединения дисплеев, в том числе, DisplayPort, HDMI и VGA. Пользователь с легкостью может подключить монитор с разрешением 4К и частотой развертки 60 Гц, а также подсоединить к системе до 3 дисплеев. Кроме того, совместимость с монтажными креплениями типа VESA дополнительно расширяет возможности по установке этой универсальной системы.Сотовый дизайн матово-черных решеток вентиляции этот бесшумный компьютер унаследовал от популярных мини-ПК серии C, оснащенных пассивной системой охлаждения. Тщательно продуманная конструкция воздушной вентиляции ZBOX CI329 nano позволяет добиться максимального уровня производительности от процессора без использования активного охлаждения. Благодаря высокой эффективности рассеяния тепла корпус компьютера остается прохладным даже при максимальных нагрузках.

Конструкция системы предусматривает простой доступ без использования инструментов к разъемам для модулей памяти SO-DIMM, а также отсеку для установки 2,5-дюймового жесткого диска или твердотельного накопителя. Модели PLUS и Windows 10 Home максимально упростят выполнение ваших повседневных задач.